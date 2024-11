„Dieses Projekt hat Potenzial für die ganze EU“

852.000 Kinder errreicht und bewegt

Die SPORTUNION zeigt mit UGOTCHI auf, wie Bewegungsförderung im Schulalltag verankert und die gesundheitliche Entwicklung der Kinder gestärkt werden kann. „Seit dem Start von UGOTCHI im Jahr 2007 konnten wir fast 852.000 Kinder in Österreich bewegen – ein Beweis, dass Kontinuität und starke Partnerschaften der Schlüssel zum Erfolg sind“, so Huber. „UGOTCHI ist heute aus vielen österreichischen Volksschulen nicht mehr wegzudenken. Mit über 1.200 Familienaktivitäten an Wochenenden fördern wir zudem Bewegung in der Freizeit, denn ein gesunder Lebensstil beginnt in der Familie. Auch digitale Formate wie unsere Bewegungsvideos mit über 25.000 Aufrufen leisten einen wertvollen Beitrag, um Bewegung im Alltag zu verankern. Der Erfolg zeigt, dass UGOTCHI europaweit als Vorbild für innovative Bewegungsförderung gelten kann. Unser Dank gilt allen Unterstützern und Partnern – mit dem Preisgeld werden wir die Initiative weiter ausbauen, um noch mehr Kindern in Österreich und Europa einen aktiven Lebensstil zu ermöglichen.“