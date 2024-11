Bettler war doch nicht „taubstumm“

„Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber ich war in Not“, übersetzt die Dolmetscherin die Aussagen des angeklagten Rumänen. Der zeigt sich in der Verhandlung am Mittwoch nicht nur geständig, sondern drückt mit seiner angeblich damals prekären Lage auch jetzt auf die Tränendrüse. Er führt seine zwölf Geschwister ins Treffen und den Umstand, als Vater von vier Kindern quasi am Hungertuch zu nagen. Und das mit der geregelten Arbeit sei halt in der Vergangenheit ein bisschen schwierig gewesen. Mehr als Gelegenheitsjobs kann der 28-Jährige nicht vorweisen. Dafür aber sieben Einträge im Strafregister, wovon vier einschlägig sind. Am Mittwoch kassierte der Mann wegen gewerbsmäßig schweren Betrugs seine achte Vorstrafe. Neun Monate Haft, sechs davon auf Bewährung, lautete das nicht rechtskräftige Urteil von Richter Theo Rümmele.