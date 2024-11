Guardiola entschuldigt sich für Verletzungssager

Galgenhumor nach Reporterfrage

Was war passiert? Nach dem bitteren 3:3 in der Champions League gegen Feyenoord Rotterdam – City hatte bis zur 75. Minute 3:0 geführt – wurde Guardiola bei der Pressekonferenz gefragt, was es denn mit all den Kratzern in seinem Gesicht auf sich hätte. Der Spanier reagierte mit Galgenhumor und schmunzelte: „Ich wollte mich selbst verletzen.“