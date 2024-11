Kratzer auf der Nase und der Glatze: Rätsel um Pep

„Ich will mich selbst verletzen“, schmunzelte Guardiola. Ein Journalist hatte ihn nach Schlusspfiff auf der Pressekonferenz gefragt, was es denn mit all den Kratzern in seinem Gesicht auf sich hatte. Und Pep reagierte mit Galgenhumor. Und gequält lächelnd. Was aber nicht über den gewöhnungsbedürftigen Anblick hinwegtäuschen konnte. Nase und partiell auch Glatze waren in Mitleidenschaft gezogen. Mehrere Kratzer zierten das an sich ja recht herzeigbare Gesicht des ManCity-Trainers. Und Social Media steht vor einem veritablen Rätsel.