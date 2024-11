LIVE: Liverpool FC empfängt Real Madrid!

Verletzungssorgen bei Real

Tabellenführer Liverpool empfängt am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Fußball-Champions-League Real Madrid an der Anfield Road. Der Titelverteidiger aus Spanien reist mit Verletzungssorgen zum Königsklassen-Schlager auf die Insel. Real-Coach Carlo Ancelotti fehlen zahlreiche Spieler. So fällt neben Langzeitverletzten wie David Alaba, Dani Carvajal oder Eder Militao auch Vinicius Jr. aus.