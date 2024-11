Monaco, Juventus, Dortmund und Co ab 21 Uhr LIVE

Fünfter Spieltag in der UEFA Champions League. Adi Hütter will mit Monaco gegen Benfica Lissabon einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen, Aston Villa empfängt Juventus Turin und der BVB ist in Zagreb gefordert. Mit dem sportkrone.at-Konferenztickern sind Sie live dabei – siehe unten.