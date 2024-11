Licht und Schatten: Kasper siegt, Rossi verliert

Der Kärntner Marco Kasper hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL mit den Detroit Red Wings einen Sieg errungen. Seine Mannschaft jubelte am Montag (Ortszeit) in New York über einen 4:2-Erfolg gegen die New York Islanders. Der Vorarlberger Marco Rossi musste indessen mit den Minnesota Wild eine 1:4-Niederlage gegen die Winnipeg Jets einstecken.