ÖSV-Ass: „Weiß, dass ich einen drauflegen kann“

Stefan Rettenegger ist in der Saison 2023/24 „the best of the rest“ gewesen. Nur Dauer-Dominator Jarl-Magnus Riiber lag im März in der Endabrechnung des Gesamtweltcups der Nordischen Kombination vor dem Salzburger, da musste sich auch der zweifache Ex-Weltmeister Johannes Lamparter hinter seinem Landsmann anstellen. In der vorolympischen Saison soll für den erst 22-Jährigen nun der nächste Schritt folgen, ein Sieg fehlt dem ÖSV-Ass nämlich noch.