Der Oma versprochen: Tattoos nur auf linker Seite

Was im Frühjahr in Japan begann, endete am Wochenende in China. Die Weltreise der 3x3-Basketballer des Team Vienna, die ident mit den Europameistern von Österreichs Nationalteam sind, war gigantisch – auch wenn es just beim Finalturnier in Hongkong erstmals nicht für das Viertelfinale reichte. In der Metropole sorgte der noch rekonvaleszente Kapitän Matthias Linortner mit einem lässigen Video für den Weltverband für ein Highlight. Auch die anderen Spieler sind super Typen. Wir stellen sie hautnah vor.