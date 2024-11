Russell brilliert in Vegas auch neben der Piste

Seit 2020 ein Paar

Russell und Montero Mundt sind seit 2020 ein Paar. Sie, genau wie er 26 Jahre jung, ist gebürtige Spanierin, wohnt aber seit vielen Jahren in Spanien. Ausgestattet mit einem Bachelor-Titel in Business Administration, arbeitet sie in der Finanzbranche. An Russells Seite ist sie immer zu sehen. Die beiden treten gern gemeinsam in der Öffentlichkeit auf – wie eben am Wochenende in Las Vegas.