Tag danach: Innehalten, Internes, Comebackgerüchte

Zwei Ex-Chefs in den Startlöchern?

Krautwaschl suchte am Wahlabend keine Ausreden. Dass sie sich durchaus vorstellen kann, in ihren Beruf als Physiotherapeutin zurückzukehren, hatte sie in der Vergangenheit mehrfach klargemacht. Am Montag war von ihr nichts zu hören: Krautwaschl verbrachte einen politikfreien Tag, die grünen Gremien tagen erst Dienstagnachmittag. Spekulationen, dass Ex-Landessprecher Lambert Schönleitner oder gar Noch-Bundesparteichef Werner Kogler an die Landesspitze zurückkehren könnten, wies man in der Partei vehement zurück.