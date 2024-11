NEOS: „Haben uns in der Steiermark verankert“

„I Am From Austria“ wird als letztes Lied eingespielt, bevor bei der Wahlparty der NEOS in einem Lokal in der Grazer Elisabethstraße die erste Hochrechnung über den Bildschirm flimmert. Landesgeschäftsführer Christian Pichler hat davor schon die vielen Parteifreunde eingepeitscht: „Wir haben mehr als 55.000 Flyer verteilt und an Tausende Türen geklopft, um die Menschen von unserer Sache zu überzeugen. Wenn das Ergebnis jetzt also kommt, dann werden wir jubeln“, sagt er.