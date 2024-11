Krotzer: „Die dunkelrote Flut bleibt heute aus“

Im Volkshaus in der Grazer Lagergasse, der KPÖ-Zentrale, herrscht dementsprechend gemäßigte Stimmung: „Es hat für uns schon erfreulichere Abende gegeben. Es gibt Phasen von Ebbe und Flut – und die dunkelrote Flut bleibt wohl heute aus“, sagt Landesparteivorsitzender Robert Krotzer. Dennoch hoffe man, „den Pegelstand zu halten“, sprich das Grundmandat im Wahlkreis 1 zu erzielen. Die bisherigen Auswertungen in Landeshauptstadt geben zumindest Grund zur Hoffnung: 249 von 279 Sprengel waren mit Stand 17.45 Uhr bereits ausgezählt, die KPÖ steht bei 10,6 Prozent – das Grundmandat scheint in Reichweite.