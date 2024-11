Handball-Frauen verlieren gegen Deutschland

Ihr Gegenpart Markus Gaugisch bestätigte diese Einschätzung indirekt: „Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr so den Zugriff bekommen, viele Bälle weggeworfen. Es war dann ein sehr zerfahrenes Spiel.“ Es gebe noch viel Arbeit, meinte der Coach, dessen Team die EM-Vorrundengruppe auch in Innsbruck spielt.