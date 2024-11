Familie landet wegen defekter Gastherme im Spital

Wohnungen mussten geöffnet werden

Es wurden sofort alle Fenster der Wohnung geöffnet und die Feuerwehr per Notruf verständigt. Die Familie wurde erstversorgt und anschließend in das Kepler Uniklinikum gebracht. In der Zwischenzeit führte die Berufsfeuerwehr in der gesamten Wohnanlage CO-Messungen durch. Dabei mussten mehrere Wohnungen aufgrund der Abwesenheit der Mieter durch die Berufsfeuerwehr geöffnet werden.