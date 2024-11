Ein „Grinch“ sehnt sich nach dem Weihnachtszauber

Roland Posch aus Bad Sauerbrunn bezeichnet sich selbst als „Grinch“. So wie die grüne griesgrämige Titelfigur der gleichnamigen Filmkomödie mag er Weihnachten nämlich gar nicht. Deshalb hat es der 54-jährige alleinstehende Nachrichtentechniker zu seiner Tradition gemacht, am Heiligen Abend zu arbeiten. Auch heuer soll das so sein. Doch anders als der echte „Grinch“, der das schönste Fest im Jahr stehlen und es für alle zunichtemachen will, möchte Posch die Menschen während der Feiertage glücklich sehen.