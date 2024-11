Nach Pleite im Sommer feiert Kultdisco Comeback

Ehemalige Mitarbeiter wieder mit im Boot

Ihm, der bereits von 1994 bis 2002 in der Disco tätig war, ist es auch gelungen, fast das ganze ehemalige Personal wieder zurückzuholen. Im Dezember will er voll durchstarten. Geöffnet ist täglich – wie in alten Zeiten selbst am 24.…Dezember ab 22 Uhr. Bei „Heli“ ist die Vorfreude groß, bei den Fans scheinbar auch: „Wir haben schon jede Menge Reservierungen.“