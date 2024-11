GAK: Heißes Duell gegen den Linzer „Zwilling“

Im Duell mit dem „Linzer Zwilling“ Blau-Weiß will der GAK am Sonntag (14.30) die Rote Laterne loswerden! Sportchef Didi Elsneg sieht beim ausverkauften Gipfel der beiden letzten Aufsteiger in Linz (zu dem 600 Rote mitpilgern) etliche Parallelen.