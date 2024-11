Unternehmen fordern „verlässlichen Rahmen“

Gewessler: „Darf keinen Rückschritt geben“

Die Verhandlungen bei der UNO-Weltklimakonferenz gingen am Freitag in Baku offiziell in die Verlängerung (siehe Video oben). „Wir sind noch nicht fertig. Und das sage ich deshalb, weil es gerade in diesem Jahr enorm wichtig ist, dass diese Präsidentschaft in stürmischen Zeiten Kurs hält“, sagte Österreichs Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).