Jetzt fix! Simone Lugner bei „Dancing Stars“ dabei

Endlich reicht es für „Dancing Stars“!

Er habe sich bei seinen Auftritten in ORF-Sendungen „immer einen Spaß draus gemacht, ob es jetzt endlich für ,Dancing Stars‘ reicht – und irgendwann war es scheinbar so weit“, lacht Paulus Bohl (vom Duo Dr. Bohl) über seine Teilnahme bei der beliebten ORF-Tanzshow. „Ich habe mich wirklich sehr gefreut und bin unfassbar gespannt, wie es ist, in den endlosen Weiten des Ballrooms zu stehen, den ich natürlich seit der Kindheit kenne.“