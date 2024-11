Glawischnig: „Dancing Stars“-(Spitzen)Kandidatin

Und wieder eine „Krone“-Info, die Wellen schlagen wird: Denn nach Simone Lugner, die bei „Dancing Stars“ 2025 mittanzt, ist nun der nächste Name bei uns in der „Krone“-Redaktion durchgesickert: Ein weiterer Coup für die ORF-Unterhaltung, denn Eva Glawischnig ist mit an Bord!