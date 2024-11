Pinkelnig: „Geht darum, mit Rückgrat dazustehen“

Mit einem guten Gefühl, einer wichtigen Botschaft und einem ganz klaren Ziel startet „Überfliegerin“ Eva Pinkelnig am Wochenende in die neue Skisprung-Saison. „Weit hupfen und laut jubeln“, gab die 36-jährige Vorarlbergerin vor dem Auftakt des WM-Winters in Lillehammer als Motto aus. In Norwegen steht am Freitag (16.15 Uhr) ein Mixed-Bewerb auf dem Programm, dann folgen zwei Einzel-Bewerbe am Samstag und Sonntag (jeweils 12.30 Uhr).