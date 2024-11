ÖSV-Adler muss abreisen: „Natürlich tut das weh!“

Ortner nachnominiert

Der Salzburger hatte nach den ersten Trainingssprüngen in Lillehammer Schmerzen im rechten Knie verspürt, das er sich auch schon bei einem Sturz Ende September in Stams verletzt hatte. Sein Ersatzmann Ortner machte sich am Donnerstag auf den Weg nach Norwegen. Dort geht am Freitag mit einem Mixed-Bewerb der erste Wettkampf der Saison über die Bühne, am Wochenende folgen zwei Einzelspringen.