Bewohner steigen bei neuem E-Auto-Lager auf Bremse

Dass in der kleinen Gemeinde Neuberg eine Lagerstätte für 1200 Elektro-Autos errichtet werden soll, machte die „Krone“ im Oktober publik. Der vietnamesische Fahrzeughersteller Vinfast möchte, wie berichtet, am europäischen Markt Fuß fassen – in Neuberg fand man mit zentraler Lage und guter Anbindung an die Autobahn eine geeignete Fläche für die Zwischenlagerung der Autos bis zu deren Verkauf.