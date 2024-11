48-Jährige stach mit Messer auf Freund ein

Was sich genau am 14. April in der Wohnung in Graz abgespielt hatte, ließ sich bisher nicht genau feststellen. Offenbar gab es einen Beziehungsstreit zwischen der Angeklagten und ihrem Lebensgefährten. Die Auseinandersetzung eskalierte und die 48-Jährige soll mit einem Küchenmesser auf den Mann losgegangen sein.