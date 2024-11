Vielleicht steckt in Ihrer Geldbörse ein Schatz

Nicht zu selten stand die Abschaffung der kleinen Centmünzen schon zur Debatte. Doch das kupferne Bezahlungsmittel hält sich hartnäckig. Finanziellen Wert haben sie jedoch kaum. Im Gegenteil zu so mancher Zwei-Euro-Münze, die sich durchaus auch in Ihrer Geldbörse befinden könnte. Bis zu 3300 Euro werden für manche Exemplare bezahlt. Ein Blick in Ihr Portemonnaie lohnt sich!