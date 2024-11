Stubenberghaus öffnet ab April mit neuen Pächtern

Das Gastronomen-Paar blickt bereits auf eine langjährige Erfahrung in der Branche zurück. Unter anderem waren Carina und Wilfried Brauchart in der Schweiz und auf Kreuzfahrtschiffen tätig – diesen Winter arbeiten sie noch in Tirol. Gut brauchbare Erfahrung für das beliebte Gasthaus, das an Spitzenwochenenden von etwa 600 Gästen besucht wurde.