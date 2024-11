Plachutta ohne Klassiker Tafelspitz in Wiener City

Plachuttas Neuer Markt eröffnet am Mittwoch in Wien – ein neues Gastronomiekonzept für heimisches Publikum, bei dem der Rindfleischkönig auf seinen Klassiker, den Tafelspitz, verzichtet und mit Neuinterpretationen aufwartet. Die „Krone“ weiß, was Gäste erwartet, und gibt Einblicke in die Speisekarte.