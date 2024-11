Nehammer nominiert neuen Finanzminister

Mayr hat über 20 Jahre Erfahrung in Finanzverwaltung

Mit Univ.-Prof. DDr. Gunter Mayr setzt Nehammer auf einen angesehenen Steuerexperten mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzverwaltung. In den vergangenen 13 Jahren war er Sektionschef für Steuerpolitik und Steuerrecht. Der promovierte Jurist und Betriebswirt Mayr habilitierte sich an der Universität Innsbruck, bevor er 2003 ins Finanzministerium wechselte. Seit 2009 lehrt er Finanzrecht an der Universität Wien.