ÖSV-Herren: Daheim wird Welt ganz anders aussehen

Diese Woche wird es in Gurgl klirrend kalt, sinken die Temperaturen auf minus 19 Grad. Und Österreich brennt auf Wiedergutmachung. „Mannschaftlich haben wir einiges gutzumachen“, weiß Adrian Pertl, als 15. in Levi bester Österreicher. „Wenn wir unsere Trainingsleistungen ins Rennen bringen, werden die Fans Grund zur Freude haben.“ Dominik Raschner (16. in Levi) wird „in Gurgl einen Gang hochschalten“. Joshua Sturm (21.) möchte sich „mehr Schwünge mit voller Überzeugung“ zutrauen. Und Michi Matt (25.) sagt: „Ich weiß, woran es in Levi gelegen ist. Das ist besser, als wenn man im Dunkeln tappt. In Gurgl geht’s jetzt hoffentlich richtig los.“