Warum der Gas-Preisschock erst bevorstehen könnte

Denn an den Energiemärkten sind die sinkenden Mengen bereits einkalkuliert. Die Notierungen an den Börsen stiegen diesen Herbst bereits wie erwartet an. Seit dem Frühjahr ist der TTF-Großhandelspreis von teilweise unter 30 Euro pro Megawattstunde (MWh) wieder auf mehr als 45 Euro pro MWh gestiegen (siehe Grafik). Zum Vergleich: Vor dem Krieg waren es 15 bis 20 Euro. Derzeit treten wegen der großen Unsicherheit auch mehr Spekulanten auf den Plan.