Mit über zwei Promille am Steuer erwischt

Kennzeichen abgenommen

Bei der Schwerpunktaktion wurden auch wieder etliche Raser erwischt, die in die Radarfalle tappten. Insgesamt 554 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen konnten gezählt werden. Weiters wurden 133 sonstige Anzeigen erstattet sowie 157 Organstrafverfügungen ausgestellt. Für die Lenker von zwei Fahrzeugen war die Fahrt überhaupt gleich an Ort und Stelle zu Ende. Wegen nicht genehmigter technischer Veränderungen an ihren Autos mussten die Kennzeichen von den Beamten vorläufig abgenommen werden.