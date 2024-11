Arbeiterkammer OÖ fordert bessere Kinderbetreuung

Einrichtungen sollen auch in Randzeiten öffnen

Öffnungszeiten, die Familie und Beruf vereinbar machen, sind ein zentrales Anliegen der Eltern. Die gesetzliche Ausweitung der jährlichen Mindestöffnungszeit auf 47 Wochen bedeutet zwar eine deutliche Verbesserung, betrachtet man aber die täglichen Öffnungszeiten, so zeigt sich, dass in Oberösterreich sieben von zehn Krabbelstuben und Kindergärten bereits vor 16 Uhr schließen. Damit liegt Oberösterreich im Bundesländervergleich mit 71 Prozent abgeschlagen an letzter Stellte. Zum Vergleich: Am vorletzten Rang befindet sich Tirol mit 52 Prozent.