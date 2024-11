Mini Cabrio: Ist der beste Platz wirklich hinten?

Bevor der 231 PS starke John Cooper Works auf den Markt kommt, markiert der Cooper S Minis Cabrio-Spitze. Der Antrieb entspricht dem der Limousine (irgendwie komisch, ein so kleines Auto so zu nennen) und ist mit 204 PS und 300 Nm so stark wie nie zuvor in einem Cooper S. Trotz einer kurzen Verzögerung beim Anfahren sprintet er in 6,9 Sekunden auf 100 km/h. Bei 237 km/h ist Schluss (Cooper C: 220 km/h).