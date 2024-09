Mini Cooper S: Was bleibt vom spaßigen Gokart?

Wildes Fahrerlebnis, …

204 PS leistet der Zweiliter-Vierzylinder-Benziner im Mini Cooper S. Der hängt gut am Gas, scheint Freude bei der Arbeit zu haben und wuchert mit 300 Nm Drehmoment ab 1450 Touren. Die spürt man bei entsprechendem Abruf deutlich in der Lenkung, denn die Vorderräder zerren wie ein schlecht erzogener Hund, der einer Katze nachjagen will. Wer den Standardsprintwert von 6,6 Sekunden checken will, sollte das Volant also gut festhalten.