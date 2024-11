„Danke, Mikaela!“ Rührende Geste von Shiffrin

Für Lucrezia Lorenzi war es am Samstag ein sehr emotionales Rennen. Nach dem Tod ihrer Schwester Matilde Lorenzi ging die Italienerin beim Levi-Slalom an den Start, verpasste jedoch den zweiten Durchgang. Dass Siegerin Mikaela Shiffrin einen Trauerflor getragen und diesen auch auf dem Podest nicht abgenommen hatte, freute Lorenzi: „Danke, dass du die Binde bis ganz nach oben auf das Podium gebracht hast – genau so, wie es Matilde gefallen hätte!“