Neureuther ergriffen: „Das relativiert vieles“

Matilde war etwa drei Wochen nach einem schweren Trainingssturz am Schnalstaler Gletscher ums Leben gekommen. Das Schicksal des jungen Talents berührte schier die ganze Sportwelt. Und der Start ihrer Schwester beim Damen-Slalom in Levi am Samstag ebenso. Auch Felix Neureuther gestand: „Das ist jetzt tough zu kommentieren.“ Die sieben Jahre ältere Schwester der Verstorbenen schnallte erstmals seit dem Tod von Matilde wieder rennmäßig die Skier an. Sie belegte Platz 44 und schied im ersten Durchgang aus. „Toll, dass sie hier ist und mitfahren kann, das hätte ihre Schwester so gewollt“, kommentierte Felix Neureuther im BR merklich bewegt.