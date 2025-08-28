Auto hält vor Schutzweg an: Lkw kracht gegen Heck

Gekracht hat es auf der B108 im Osttiroler Lienz am Donnerstag. Ein Pkw-Lenker (61) hielt vor einem Schutzweg an. Der Fahrer (57) eines Lkw bemerkte das zu spät und prallte gegen das Heck. Bei dem Crash wurde der 61-Jährige verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Der 61-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Iseltaler Straße in Lienz in Richtung Ainet. „Im Gemeindegebiet von Lienz hielt er das Fahrzeug vor einem Schutzweg an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen“, heißt es von den Ermittlern.
Der Pkw-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.
Ein Sprecher der Polizei
Fahrzeuge schwer beschädigt
Der dahinter fahrende 57-Jährige konnte seinen Lkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Heck des Autos auf. „Der Pkw-Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt.“ Die Rettung brachte den 61-Jährigen in das Bezirkskrankenhaus Lienz. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.
