Auto hält vor Schutzweg an: Lkw kracht gegen Heck

Ereignet hat sich der Unfall gegen 15.30 Uhr. Der 61-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der Iseltaler Straße in Lienz in Richtung Ainet. „Im Gemeindegebiet von Lienz hielt er das Fahrzeug vor einem Schutzweg an, um einer Fußgängerin das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen“, heißt es von den Ermittlern.