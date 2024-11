Das ist Vonns Fahrplan für die Weltcup-Rückkehr

„Habe Lindsey schon immer bewundert“

Was Vonn nach fünf Jahren Abwesenheit noch zu leisten im Stande ist? Das wagt im Lage der österreichischen Speed-Damen, die am Ende November zum Trainingslager nach Copper Mountain fliegen, keiner zu beurteilen. Aber alleine der Wille ringt Vize-Weltmeisterin Nina Orlieb großen Respekt ab. Die Vorarlbergerin selbst hatte in ihrer Karriere schon 22 Operationen, sieht Vonn als Vorbild: „Ich habe Lindsey für ihre „Never give up“ Einstellung schon immer bewundert und bin davon überzeugt, dass sie auch aus diesem Grund so erfolgreich ist.“ Gemeinsam mit dem US-Superstar künftig auf einem Weltcup-Podest zu stehen, wäre „für mich ein Jugendtraum“.