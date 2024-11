Vonn stellt klar: „Dann würde ich es nicht machen“

„Ich bin niemand, der Angst hat. Keiner ist vor den Gefahren des Skifahrens gefeit, aber ich liebe es, und es ist ein Risiko, das ich bereit bin, einzugehen.“ Mit diesen Worten beendete Lindsey Vonn die wochenlangen Spekulationen, bestätigte, was sich bis vor wenigen Wochen niemand hätte vorstellen konnte: Die einstige Ausnahmeathletin kehrt in den Weltcup zurück! Fünfeinhalb Jahre nach ihrem Karriereende, im Alter von 40 Jahren, mit einem künstlichen (!) Knie. „Es ist fantastisch, war nie geplant“, sagt Vonn. Die in ihrer Karriere von zig Verletzungen geplagt war, sich auch danach „alle zwölf bis 14 Monate“ einer Operation unterziehen musste.