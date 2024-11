Freundin übel zugerichtet

Zum gravierendsten Vorfall kam es schließlich im September 2023. In der Annahme, seine Freundin sei ihm fremdgegangen, drehte der unter Alkohol- und Drogen stehende Mann erneut durch und schlug der Freundin mehrmals auf den Kopf. Als das Opfer am Boden lag, zückte er ein Messer und drohte, es zu töten. Zwar gelang es der Frau, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen, doch die Pein hatte noch kein Ende. Der in Rage geratene Freund prügelte mit einer Holzlatte auf die 29-Jährige ein, malträtierte sie mit Fußtritten und klemmte schließlich ihren Hals in der Wohnungstüre ein, bis sie das Bewusstsein verlor. Während Nachbarn Polizei und Rettung riefen, flüchtete der 33-Jährige.