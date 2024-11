Bitcoin erstmals über 93.000 US-Dollar gestiegen

„Die 100.000-Dollar-Marke könnte schon bald fallen“, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research. Das Tempo der Rally sei weiterhin beeindruckend und beängstigend zugleich. „Nun setzen auch die letzten Marktteilnehmer darauf, dass Donald Trump als Schutzherr für Bitcoin und Co fungiert und seine bereits verteilten Vorschusslorbeeren tatsächlich in die Praxis umsetzt“, hieß es in dem Kommentar weiter.