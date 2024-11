Wie Lenin starb und was ihn bis zuletzt quälte

Die ersten Anzeichen, dass es um seine Gesundheit nicht gutstand, zeigten sich 1921: Wladimir Iljitsch Uljanow, genannt Lenin, litt an Erschöpfungszuständen, Schlaflosigkeit und schweren Kopfschmerzen. Der Mann, der 1917, ein Dreivierteljahr nach der bürgerlichen Februarrevolution, in der darauffolgenden Oktoberevolution mit den kommunistischen Bolschewiki die Macht in Russland übernommen hatte, war mit 51 Jahren körperlich schwer angeschlagen.