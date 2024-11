Pentz setzt auf Konzentration durch Kaugummi

Patrick Pentz ist am Donnerstag (16.00 Uhr MEZ/live ORF 1) in Almaty auf ein spezielles Spiel eingestellt. Allzu viele Bälle wird der ÖFB-Keeper in der Fußball-Nations-League gegen Kasachstan wohl nicht zu halten bekommen, dennoch ist es wichtig, den Fokus zu behalten.