Tiroler (74) beschädigte mit Pkw zwei Holzzäune

Kurz nach 12 Uhr war der Einheimische mit seinem Pkw auf der B189 im Gemeindegebiet von Tarrenz von Nassereith kommend in Richtung Imst unterwegs. Plötzlich verlor der Mann aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet über die Gegenfahrbahn und Gehsteig hinaus, durchbrach einen Holzzaun und fuhr über die abfallende Mauerkante in einen gegenüberliegenden Holzzaun. „Von dort wurde der Pkw zurückgeschleudert und kam rücklings an einer Mauer zu stehen“, heißt es seitens der Polizei.