Maxi Moosbrugger fühlt sich wohl in der Luft

Aber eigentlich war das Skispringen gar nicht von Anfang an auf dem Schirm des jungen Moosbrugger. „Ich bin mit acht Jahren zum Freestyle gekommen und habe es zwei Jahre verfolgt. Aber dann gab es dafür keinen richtigen Ausbildungsweg“, erzählt er, „so bin ich an die Skimittelschule Schruns gekommen und habe dort die Ausbildung zum Skispringer angefangen. Das war am Anfang komplett neu für mich, aber seither geht es stetig bergauf.“ Mittlerweile geht er in die dritte Klasse der Handelsschule am Skigymnasium Stams, trainiert dort unter Wolfgang Erlacher. In dieser Saison will er sich im Austria- und auch im Alpencup etablieren.