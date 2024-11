Teststrecke, wie sich Leben im Rollstuhl anfühlt

Wenn Technik auf soziale Verantwortung trifft, können großartige Dinge entstehen: Am 16. November wird das Westfield Donau Zentrum (22., Wagramer Str. 94) zur Bühne für den sechsten Bundeslehrlingswettbewerb der Mechatronik. Lehrlingsteams aus ganz Österreich treten gegeneinander an, um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen – und zeigen, wie Technik Barrieren überwinden kann. „Es geht darum, jungen Menschen zu zeigen, was möglich ist und wie Technik unsere Gesellschaft positiv beeinflussen kann“, sagt Peter Merten, Landesinnungsmeister der Wiener Mechatroniker.