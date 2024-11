Jetzt spricht Ilzer Klartext zu Hoffenheim

Es wird eines der letzten Trainings von Christian Ilzer gewesen sein. Denn nach der Einheit Dienstag am Vormittag in Messendorf sprach der Noch-Sturm-Coach Klartext und nicht um den heißen Brei herum: „Ich sag es, wie es ist: Es hat in den letzten vier Jahren öfters Themen gegeben, viel mehr als zehnmal, da waren gute Klubs dabei. Jetzt ist wieder etwas am Tisch, mit dem ich mich befasse. Es ist von der Konstellation her extrem spannend: Es ist eine Top-5-Liga, der Sportdirektor heißt Andi Schicker. Der Verein ist, wo er jetzt steht, absolut entwickelbar“, sagte Ilzer.