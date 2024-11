Bei Sturz verletzt – startet ÖSV-Athletin dennoch?

Stock feiert im hohen Norden ihr Weltcup-Debüt

Kommendes Wochenende fällt auch für die Slalom-Damen und -Herren in Levi (FIN) der Startschuss in die neue Saison. Bei internen Qualifikationsläufen am Pitztaler Gletscher konnten sich bei den Damen neben Hörhager auch Natalie Falch, Kathrin Stock und Maja Waroschitz durchsetzen und sich die letzten Startplätze für den Slalom-Auftakt im hohen Norden sichern. Für Stock ist es das Weltcup-Debüt.