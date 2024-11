Judo-Hulk aus Bad Erlach soll Millionen begeistern

Der Wiener Walther Hahn alias Gunther ist in den USA bei World Wrestling Entertainment ein Superstar. Vergangene Woche bot das Unternehmen mit Milliardenumsatz auch Judo-Kämpfer Aaron Fara, der in Paris noch bei Olympia gestartet ist, einen Profivertrag an. Warum der „sanfte“ Aaron aus Bad Erlach, der Masseur gelernt hat und die Berufsschule für Haar- und Körperpflege absolviert hat, großes Potenzial als „wilder“ Wrestler hat.